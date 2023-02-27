Умер российский политолог и журналист Глеб Павловский

10:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский политолог и журналист Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил ТАСС российский коллекционер, политтехнолог Марат Гельман (признан иноагентом).

«Да, его не стало. Это случилось ночью», — сказал он.