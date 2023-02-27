Умер российский политолог и журналист Глеб Павловский
10:26 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский политолог и журналист Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил ТАСС российский коллекционер, политтехнолог Марат Гельман (признан иноагентом).
«Да, его не стало. Это случилось ночью», — сказал он.
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