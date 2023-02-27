0
0
101
НОВОСТИ

Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу

11:20 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и поблагодарил их за мужество, за безупречную службу.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин поблагодарил всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за «патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 27.02.2023
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»
0
39
12:00 27.02.2023
В России выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
52
11:32 27.02.2023
ФСБ задержала в Севастополе агентов спецслужб Украины — наводчиков на военные объекты
0
112
11:05 27.02.2023
Китай примет ответные меры в связи с санкциями США против его компаний из-за РФ — МИД КНР
0
152
11:00 27.02.2023
Медведев назвал две точки невозврата в обострении отношений РФ с Западом
0
167
10:26 27.02.2023
Умер российский политолог и журналист Глеб Павловский
0
267
10:20 27.02.2023
Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
0
203
10:05 27.02.2023
В Белом доме считают, что вопрос о будущем Крыма сейчас не актуален
0
223
10:00 27.02.2023
Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству недель во главе мирового рейтинга
0
206
09:52 27.02.2023
Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в 1,5 раза
0
213

Возврат к списку