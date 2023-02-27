Путин поблагодарил Силы специальных операций за самоотверженную и безупречную службу

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником и поблагодарил их за мужество, за безупречную службу.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю», — сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин поблагодарил всех воинов российских Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за «патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине».