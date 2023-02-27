В России выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 580, летальных исходов из-за ковида — на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 9 574 случая заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии — 22 262 717 и 396 065 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 250 против 9 774 днем ранее, до 21 600 487.
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