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В России выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 580, летальных исходов из-за ковида — на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 574 случая заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии — 22 262 717 и 396 065 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 250 против 9 774 днем ранее, до 21 600 487.

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