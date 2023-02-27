Китай не намерен терпеть угрозы США из-за обвинений в оказании военной помощи РФ — МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не приемлют угроз и давления США на китайско-российские отношения по обвинению в «оказании Китаем военной помощи России». Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«У Соединенных Штатов нет ни малейшего права выступать с нападками на китайско-российские отношения, — подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос китайского журналиста о том, как может Пекин прокомментировать участившиеся обвинения Белого дома в адрес Китая по поводу „оказания России военной помощи“. — Мы ни в коем случае не намерены терпеть угрозы и давление со стороны Соединенных Штатов».