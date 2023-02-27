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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске

12:20 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газ взорвался в квартире жилого дома в Ульяновске, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в понедельник в экстренных службах.

«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека», — сказал собеседник агентства.

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