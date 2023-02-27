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Швеция не сделала важных шагов в борьбе в терроризмом для вступления в НАТО — Чавушоглу

13:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция не сделала убедительных шагов в сфере борьбы с терроризмом в рамках выполнения подписанного с Турцией меморандума, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была одобрена Анкарой. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в турецкой столице.

«К сожалению, со стороны Швеции не последовало убедительных шагов в сфере антитеррора в рамках подписанного меморандума. Третья встреча [представителей] Турции, Швеции и Финляндии пройдет в Брюсселе 9 марта. Мы считаем, что полезно провести ее именно там, чтобы все наши друзья в НАТО сами смогли увидеть прогресс в выполнении меморандума, и что Швеция пока что не выполнила своих обязательств», — сказал он. Трансляция велась на странице Чавушоглу в соцсети.

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