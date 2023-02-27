В Москве выявили 1 778 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 778 против 1 419 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 416 443 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 12, как и днем ранее, до 48 194. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 850 — до 3 217 596.