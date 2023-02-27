Кремль не комментирует публикации о якобы произошедшем на аэродроме под Минском инциденте

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует сообщения СМИ об «атаке» на аэродром под Минском в минувшие дни.

«Нам нечего здесь сказать», — отметил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что речь идет о территории Белоруссии.

«Белоруссия опровергла [такие сообщения], здесь нечего добавить», — подчеркнул представитель Кремля.