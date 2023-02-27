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Польша реализовала первые поставки боеприпасов на Украину еще до начала СВО — глава МО

14:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начала поставлять Украине боеприпасы еще до начала специальной военной операции. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью изданию «Польша. Варшавская метрополия» вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

«Первые поставки боеприпасов на Украину мы отправили еще перед началом войны», — сказал он, подчеркнув, что «это заставило еще больше ускорить работы, связанные с оснащением Войска Польского».

По словам Блащака, до сегодняшнего момента Польша передала Вооруженным силам Украины танки Т-72, артиллерийские снаряды и боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы. «Также мы обучаем украинских солдат обслуживанию танков Leopard 2 („Леопард-2“ — прим. ТАСС) и гаубиц Krab („Краб“). Скоро мы передадим танки Leopard 2», — указал он.

Всего за минувший год Польша передала Украине военную помощь на сумму 2,2 млрд евро.

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