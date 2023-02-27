Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
15:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы перекрыли снабжение украинской группировки в Артемовске (украинское название — Бахмут), все дороги под контролем. Об этом в понедельник ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Артемовск, наконец, провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы», — сказал он.
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