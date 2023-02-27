Большинство граждан Молдавии выступает за досрочные выборы президента и парламента

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Молдавии недовольны деятельностью президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и выступают за досрочные президентские и парламентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты представленного в понедельник опроса «Барометр общественного мнения», который провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии.

«Опрос показал, что 58% молдаван выступают за досрочные парламентские выборы, а 54% — за досрочные президентские выборы, — сообщили авторы исследования на брифинге. — Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, заручившись поддержкой 34,4% граждан, а правящая партия потеряла бы большинство в законодательном органе, получив 32,3% голосов. В парламент также прошли бы Партия „Шор“ с 14,6% и „Наша партия“ с 5,4%».

Лишь 33% опрошенных считают введенный правительством режим чрезвычайного положения в стране оправданным, 53% респондентов убеждены, что президент Санду больше занята внешней политикой, при этом 77% — сообщили, что не почувствовали никаких результатов от ее зарубежных визитов, а 24% — заявили, «что она ничем не занимается».

Подавляющее большинство респондентов — 82% — недовольны низким уровнем индексации пенсий. 79% опрошенных опасаются, что власти разрешат продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, 92% — что будет узаконена легализация однополых браков. 68% участников опроса выразили несогласие с решением властей закрыть шесть телеканалов, которые предоставляли слово оппозиции и ретранслировали передачи из России.

Опрос проходил с 6 по 23 февраля среди 1 100 респондентов в 89 населенных пунктах республики.