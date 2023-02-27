РФ не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло — Песков
15:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в настоящее время не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, это обуславливает продолжение специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.
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