0
0
143
НОВОСТИ

РФ не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло — Песков

15:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящее время не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, это обуславливает продолжение специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 27.02.2023
Антироссийские санкции Сеула отразятся на кооперации по корейскому урегулированию — МИД РФ
0
66
16:12 27.02.2023
Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании — Фурсенко
0
118
16:00 27.02.2023
ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
0
119
15:12 27.02.2023
Большинство граждан Молдавии выступает за досрочные выборы президента и парламента
0
210
15:00 27.02.2023
Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
0
222
14:45 27.02.2023
Более 100 школьников вышли в финал Национальной технологической олимпиады по искусственному интеллекту
0
228
14:39 27.02.2023
Собянин и Голикова открыли Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Москве
0
229
14:32 27.02.2023
Польша реализовала первые поставки боеприпасов на Украину еще до начала СВО — глава МО
0
256
14:12 27.02.2023
Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа на выборах в США в 2024 году — опрос
0
272
14:00 27.02.2023
Кремль не комментирует публикации о якобы произошедшем на аэродроме под Минском инциденте
0
310

Возврат к списку