РФ не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящее время не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, это обуславливает продолжение специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.