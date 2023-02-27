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ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ

16:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», — сказал он.

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