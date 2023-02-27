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НОВОСТИ

Антироссийские санкции Сеула отразятся на кооперации по корейскому урегулированию — МИД РФ

16:32 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия глубоко разочарована решением Южной Кореи расширить антироссийские торговые санкции, этот шаг отразится на кооперации двух стран по корейскому урегулированию. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном в понедельник.

Дипломат обратила внимание на решение правительства Южной Кореи расширить перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в РФ, в который дополнительно вошел 741 вид товаров (станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки и так далее).

«Глубоко разочарованы данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном коллективного Запада и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника <…> Недружественные действия РК (Республики Корея) отразятся не только на всем комплексе двусторонних связей, но и на качестве кооперации двух стран в сфере корейского урегулирования», — сказала она.

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