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НОВОСТИ

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

17:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в указе.

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