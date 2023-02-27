Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
17:00 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении американского актера, спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества, говорится в указе.
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