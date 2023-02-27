0
0
151
НОВОСТИ

Число украинских военнопленных в ДНР исчисляется тысячами — Пушилин

17:12 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число украинских военных, находящихся в плену в ДНР, исчисляется тысячами, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

«Эта цифра исчисляется тысячами», — сказал он в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:22 27.02.2023
Мэр Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тыс.
0
8
17:40 27.02.2023
Около 90% американцев опасаются высокой инфляции - опрос
0
94
17:25 27.02.2023
Сбер откроет технологический хаб на 2000 рабочих мест в Санкт-Петербурге
0
121
17:00 27.02.2023
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
0
162
16:32 27.02.2023
Антироссийские санкции Сеула отразятся на кооперации по корейскому урегулированию — МИД РФ
0
226
16:12 27.02.2023
Дипломы бакалавра в РФ приравняют к дипломам о полном высшем образовании — Фурсенко
0
271
16:00 27.02.2023
ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
0
240
15:32 27.02.2023
РФ не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло — Песков
0
307
15:12 27.02.2023
Большинство граждан Молдавии выступает за досрочные выборы президента и парламента
0
303
15:00 27.02.2023
Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
0
318

Возврат к списку