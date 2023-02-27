Сбер откроет технологический хаб на 2000 рабочих мест в Санкт-Петербурге

17:25

Сбер планирует открыть новый технологический хаб в Санкт-Петербурге. Комплекс поможет городу привлечь новые кадры в сфере информационных технологий (ИТ). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

Первая очередь нового хаба рассчитана на 2000 рабочих мест и занимает площадь около 25 тыс. кв. м офисного пространства. Сбер планирует разместить там действующие ИТ-команды, а в дальнейшем привлечь новые, которые займутся разработкой и развитием продуктов банка.

Сотрудникам будет доступен полный набор сервисов для комфортной работы, общения и отдыха. В хабе будет развитая инфраструктура для организации тематических мероприятий для ИТ-сообщества Санкт-Петербурга. Особенностью нового хаба станет большая внутренняя территория с выходом на берег Малой Невки. Там расположатся кафе и специальные зоны, где можно не только работать, но и заниматься спортом, проводить митапы и свободное время.

Сбер продолжает активно нанимать персонал в сфере ИТ и заинтересован в увеличении числа профильных специалистов в регионах присутствия банка. «Несколько тысяч сотрудников работает в разных регионах страны, мы хотим, чтобы их стало еще больше», – отметил Андрей Белевцев.

В прошлом году Сбер открыл два технологических хаба – в Екатеринбурге и Казани. Площадки оборудованы всем необходимым для комфортной работы сотрудников, их общая вместимость почти 2000 рабочих мест. Сегодня в Екатеринбурге и Казани уже трудится свыше десятка ИТ-команд Сбера.