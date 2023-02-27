Около 90% американцев опасаются высокой инфляции - опрос

17:40 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство жителей США (87%) выражают тревогу по поводу состояния американской экономики и высокой инфляции, пишет MarketWatch со ссылкой на данные опроса Harris Poll.

"Экономика стала главным предметом опасений, обойдя COVID", - отметил глава Harris Poll Уилл Джонсон.

Для большинства американцев недавнее улучшение макроэкономических статданных могло остаться незамеченным, поскольку "инфляция никуда не делась, она реальна и наблюдается повсюду", добавил он.