Краткосрочное пребывание мигрантов в РФ могут ужесточить, огранив 90 днями в год — МВД

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России могут ограничить 90 днями в пределах календарного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Проектом федерального закона „Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства“ предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ — 90 суток в пределах календарного года», — сказал собеседник агентства. В МВД отметили, что для иностранцев, имеющих право на долгосрочное пребывание (студенты, трудовые мигранты), срок пребывания будет определяться в зависимости от оснований получения такого права.

Согласно действующему законодательству, срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток (полгода). Непрерывный срок временного пребывания в России данной категории иностранцев также не может превышать 90 суток.