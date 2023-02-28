НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты, включая 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По нашему мнению, подготовка (к провокации с применением токсичных химикатов — прим. ТАСС) идет полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты. В качестве обоснования указано цитата: "Российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки». <…> Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул», — заявил Кириллов.