НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
09:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты, включая 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По нашему мнению, подготовка (к провокации с применением токсичных химикатов — прим. ТАСС) идет полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты. В качестве обоснования указано цитата: "Российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки». <…> Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман — 600 тысяч ампул», — заявил Кириллов.
НОВОСТИ
- 09:20 28.02.2023
- Краткосрочное пребывание мигрантов в РФ могут ужесточить, огранив 90 днями в год — МВД
- 09:05 28.02.2023
- Беспилотник залетел в окно квартиры в Белгороде
- 09:00 28.02.2023
- США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
- 20:10 27.02.2023
- Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
- 18:22 27.02.2023
- Мэр Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тыс.
- 17:40 27.02.2023
- Около 90% американцев опасаются высокой инфляции - опрос
- 17:25 27.02.2023
- Сбер откроет технологический хаб на 2000 рабочих мест в Санкт-Петербурге
- 17:12 27.02.2023
- Число украинских военнопленных в ДНР исчисляется тысячами — Пушилин
- 17:00 27.02.2023
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
- 16:32 27.02.2023
- Антироссийские санкции Сеула отразятся на кооперации по корейскому урегулированию — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать