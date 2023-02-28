Страны НАТО сейчас выступают уже не как условный противник, а как враги РФ — Песков
10:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс де-факто превратился в участника украинского конфликта и выступает уже не как условный противник, а как враг России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям», опубликованном во вторник.
Отвечая на вопрос о причинах приостановки участия РФ в ДСНВ, представитель Кремля отметил, что ситуация для России изменилась кардинально по сравнению с временами принятия этого документа. По словам Пескова, «НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине».
«По сути, сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул [президент РФ Владимир] Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, — я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, — берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня», — сказал пресс-секретарь президента.
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