Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla («Тесла») и SpaceX («Спейс-экс») и владеющий компанией Twitter («Твиттер»), в понедельник вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии агентства Блумберг. Согласно данным агентства, состояние Маска оценивается в 187,1 млрд долларов.

По данным агентства, Маск вернул себе звание богатейшего человека планеты, обогнав президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, «Луи Виттон — Моэт — Хеннесси») Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 млрд долларов.

Как сообщает Блумберг, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla почти на 70%. Увеличение спроса на электромобили компании после снижения цен на них также поспособствовало росту состояния миллиардера.