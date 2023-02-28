Создать единую валюту стран БРИКС непросто, но есть альтернативные решения — Панкин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс создания единой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) имеет ряд сложностей, но есть и альтернативные решения. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Панкин напомнил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно озвучил инициативу создания единых валют в рамках объединения при использовании во взаимных расчетах. До этого президент РФ Владимир Путин на XIV саммите «пятерки» 23–24 июня 2022 года предложил подумать над возможностью учреждения международной резервной валюты на основе корзины валют государств БРИКС. «И должен сказать, что доля недолларовых операций между странами БРИКС неуклонно растет, — отметил Панкин. — В этом контексте неудивительно, что звучат идеи создания единой валюты объединения. Вместе с тем, надо признать, существуют и определенные сложности в данном вопросе».

При этом дипломат отметил наличие и альтернативных решений. «Более прагматично было бы рассматривать гипотетическую валюту БРИКС не как замену национальным, а в качестве нового перспективного многостороннего инструмента, основанного на корзине валют стран — участниц объединения, — уточнил Панкин. — Одна из ранее предложенных моделей предполагает функционирование валюты БРИКС в качестве резервной по аналогии со специальными правами заимствования, выпускаемыми МВФ». Он уточнил, что данный вариант также требует углубленной проработки по линии профильных российских госорганов и их партнеров в БРИКС.

Говоря о сложностях, замминистра обратил внимание, что переход двух или нескольких стран на единую валюту потребует создания нового эмиссионного центра и регулятора — аналога Европейского центрального банка.