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НОВОСТИ

Ложная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах РФ из-за хакерской атаки

11:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога в результате хакерской атаки была объявлена в ряде регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — информировали в ведомстве.

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