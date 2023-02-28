Ложная воздушная тревога объявлена в нескольких регионах РФ из-за хакерской атаки
11:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога в результате хакерской атаки была объявлена в ряде регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — информировали в ведомстве.
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