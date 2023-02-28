Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
11:05 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Химикат BZ, вызывающий острый психоз и галлюцинации, доставлен в сопровождении иностранцев в Краматорск для подготовки Западом провокации. Об этом во вторник на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он подчеркнул, что США и их пособники планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. «Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан», — заявил Кириллов.
По словам начальника войск РХБЗ, всего было доставлено 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них имела знак химической опасности, надпись BZ («Би-зет»), а также маркировку двумя красными линиями, соответствующую классу отравляющих веществ временно выводящего действия. «Напомню, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество „Би-зет“ является контролируемым химикатом и входит во второй список, его применение запрещено статьей 1 КЗХО (Конвенции о запрещении химоружия — прим. ТАСС). Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — подчеркнул он.
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