В России выявили 9 753 случая заражения коронавирусом за сутки
11:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 753, летальных исходов из-за ковида — на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 9 580 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии — 22 272 470 и 396 100 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 365 против 9 250 днем ранее, до 21 614 852.
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