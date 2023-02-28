Снижение потребления газа в Европе в 2022 г. стало самым сильным в истории — МЭА
11:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление природного газа в Европе в 2022 году снизилось на 13% (или более чем на 70 млрд куб. м), что стало самым сильным снижением спроса в регионе за всю историю, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. В текущем году спрос на газ в Европе сократится еще на 3%.
«Потребление природного газа в странах ОЭСР в Европе сократилось, по оценкам, на 13% (более чем на 70 млрд куб. м) в 2022 году — это самое резкое снижение в абсолютном выражении за всю историю. Рекордно высокие цены на газ привели к беспрецедентному сокращению спроса на газ в промышленности, в то время как более теплая погода оказала давление на спрос, связанный с газораспределительными сетями», — сказано в отчете.
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