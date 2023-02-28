В Москве выявили 1 914 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 914 против 1 778 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 418 357 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 48 205. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 149, до 3 220 745.