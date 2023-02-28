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НОВОСТИ

Над Петербургом закрыто воздушное пространство, Пулково не принимает самолеты

12:06 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково во вторник утром перестал принимать самолеты — по последней информации, воздушное пространство закрыто в радиусе 200 км от города. Причины власти пока не называют.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации на данный момент.

— Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщается в телеграм-канале петербургского правительства без уточнения причин. Сам аэропорт и его службы работают штатно.

— В Смольном заявили, что рейсы задерживаются до 12:00 мск. По данным источника ТАСС, знакомого с соответствующей телеграммой Росавиации, до 13:20 мск закрыто воздушное пространство на всех высотах в радиусе 200 км вокруг Пулково.

— Росавиация, по данным источника ТАСС, попросила авиакомпании пользоваться альтернативными маршрутами и обеспечить бортам запас топлива.

— Авиакомпания «Россия» скорректировала расписание нескольких рейсов в Петербург и из него: самолет, вылетевший из московского аэропорта Внуково, отправлен обратно, а рейсы из Пулково в Калининград, Кировск Мурманской области, Нижний Новгород, Москву и Сочи задерживаются.

— Во Внуково подтвердили возвращение нескольких самолетов, вылетевших в Петербург. Кроме того, в ближайшее время возможны переносы рейсов, которые должны были отправиться в Пулково, предупредили в пресс-службе столичного аэропорта.

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