Заслуженный военный летчик РФ объяснил ситуацию в Санкт-Петербурге
12:10 28.02.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Заслуженный военный лётчик РФ объяснил необходимость введения плана «Ковёр» в Санкт-Петербурге. Мера действует для аэропорта Пулково.
Причина — появление неопознанного летающего объекта. Авиагавань не принимает самолёты, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, в небо над городом подняты истребители.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат технических наук, генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов отметил, что подобные действия связаны с потребностью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.
«Ковёр» означает, что в определённой зоне воздушного движения все самолёты прекратили летать и выполнили посадку в экстренном порядке на ближайшем аэродроме. Есть две причины. Первая — в зоне ответственности по использованию воздушного пространства появилась острая необходимость всех посадить в связи с внезапными метеорологическими условиями. Вторая — обнаружение постороннего летательного аппарата, который не должен был летать по планам, которые были поданы, в кавычки возьмём — «неопознанный летательный объект».
Также может быть необходимость использовать воздушное пространство силами ПВО или ВВС. Или идут учения, или выполняются пуски ракет в воздушном пространстве, чтобы обеспечить безопасность района или аэропорта. Такие вопросы решаются и в интересах проведения тренировок. Эти действия производятся с целью обеспечить безопасность для воздушных судов гражданского назначения. Ничего противоестественного здесь не вижу».
Попов также не исключил возможность провокаций со стороны прибалтийских государств или Финляндии, которая стремится вступить в Североатлантический альянс.
По данным Flightradar24, в воздухе над городом нет гражданских самолётов. Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолёты.
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