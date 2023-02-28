Заочный приговор Александру Невзорову* вступил в силу

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом), осужденного заочно на 8 лет колонии за распространение дезинформации о российской армии, не стали обжаловать приговор. Как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, где было вынесено соответствующее решение в отношении журналиста, приговор вступил в силу.

«Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля, апелляционная жалоба в интересах осужденного в Басманный районный суд Москвы не поступала», — сказала представитель суда.