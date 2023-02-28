Небо на Петербургом открыто, временные ограничения сняты — власти города
13:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все временные ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково сняты. Об этом во вторник сообщило правительство города.
«Небо над Петербургом открыто, все временные ограничения сняты», — говорится в сообщении.
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