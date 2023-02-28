Небо на Петербургом открыто, временные ограничения сняты — власти города

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все временные ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково сняты. Об этом во вторник сообщило правительство города.

«Небо над Петербургом открыто, все временные ограничения сняты», — говорится в сообщении.