Нижняя палата парламента Японии приняла бюджет на 2023 год с рекордными военными расходами

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нижняя палата парламента Японии одобрила проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 года) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около 840 млрд долларов по текущему курсу) на фоне роста военных расходов в рамках плана правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала в течение 5 лет. Голосование прошло во вторник.

Главной причиной роста объемов бюджета станет запланированное увеличение расходов на оборону. В 2023 финансовом году они составят 6,8 трлн иен (около 49,98 млрд долларов), что в 1,25 раза больше показателя текущего года. 211,3 млрд иен (около 1,6 млрд долларов) из них будут выделены на закупку у США крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Оборонные расходы, как ожидается, превысят планку в 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.

Доходы от налоговых поступлений ожидаются на рекордном уровне в 69,44 трлн иен (около 520 млрд долларов), а с учетом иных доходов дефицит бюджета составит 35,62 трлн иен (около 270 млрд долларов). Дефицит будет покрыт выпуском облигаций. Несмотря на рекордные налоговые поступления, высокая зависимость бюджета от долговых обязательств останется на неизменном уровне примерно в 30%. Госдолг Японии в настоящее время уже превышает ВВП почти в 2 раза.

Проект бюджета в ближайшее время поступит на рассмотрение верхней палаты парламента, которая должно окончательно утвердить его.