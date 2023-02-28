МИД КНР надеется, что США проинформируют другие страны об утечке опасных химикатов в Огайо
13:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай надеется, что американские власти открыто и прозрачно проинформируют международное сообщество об инциденте с утечкой опасных химикатов в штате Огайо. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы обратили внимание на это, а также на то, что многие жители [Огайо] сказали, что в этом районе умерло много животных. Утечка токсичного газа может нанести долговременный вред здоровью людей и окружающей среде и даже привести к постепенному уничтожению экосреды», — отметила Мао Нин. «Мы надеемся, что США ответственно, оперативно и всесторонне отчитаются перед международным сообществом [по этому инциденту], сохранив открытость и прозрачность».
По ее словам, последствия утечки химикатов не ограничиваются исключительно США, так как загрязненная продукция может быть экспортирована в другие страны. Кроме того, инцидент угрожает здоровью и безопасности иностранных граждан, проживающих в США.
3 февраля в американском штате Огайо около 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern («Норфолк саутерн») сошли с рельсов. В результате этого возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид.
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