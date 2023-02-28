Казахстан готов к дальнейшему развитию стратегического сотрудничества с США — Токаев

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что республика готова развивать стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

«Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета», — сказал Токаев, обращаясь к Блинкену.