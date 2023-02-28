Два человека серьезно пострадали при стрельбе возле школы в ФРГ
14:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере два человека серьезно пострадали во вторник в результате стрельбы возле начальной школы в немецком городе Брамше. Об этом сообщила газета «Бильд».
По ее информации, школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. Подозреваемый задержан.
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