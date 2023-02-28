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Два человека серьезно пострадали при стрельбе возле школы в ФРГ

14:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека серьезно пострадали во вторник в результате стрельбы возле начальной школы в немецком городе Брамше. Об этом сообщила газета «Бильд».

По ее информации, школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали. Подозреваемый задержан.

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