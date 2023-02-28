Сбер опроверг хакерский взлом своих систем

13:50

Сбер опроверг появившиеся в Telegram-каналах утверждения о взломе хакерами систем и сервисов банка и утечке данных клиентов.

«Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», – подчеркнули в Сбере.

Пресс-служба уточнила, что на хакерских ресурсах в Интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. «Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», – сообщили в кредитной организации.

В банке напомнили, что спекуляции на тему утечек, как правило, провоцируют мошенники, торгующие компиляциями данных. «Рекомендуем не обращать на них внимания», – резюмировали в Сбере.