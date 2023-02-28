Киев применил БПЛА для атаки на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим в ночь на 28 февраля предпринял попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки гражданской инфраструктуры Краснодарского края и Республики Адыгея, все БПЛА подавлены. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. «Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», — отметили в Минобороны России.