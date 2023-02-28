Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в течение года укрепляла позиции на границе возле непризнанного Приднестровья, в частности проводила фортификационные работы, которые продолжает до сих пор. Об этом во вторник сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, работы у границы в районе Приднестровья ведутся с февраля прошлого года. «Силы обороны, в том числе подразделения Госпогранслужбы, усилили это направление. И эти мероприятия продолжаются до сих пор, в том числе происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерных фортификационных работ для того, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые мероприятия, пребывая на этом направлении», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По мнению Демченко, провокации на данном участке могут возникнуть в любой момент. Он также напомнил, что по решению украинского правительства на границе с Приднестровьем закрыты все пункты пропуска.

В понедельник спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что подразделения украинских войск сосредоточены у границы с Приднестровьем.