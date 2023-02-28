Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем
15:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в течение года укрепляла позиции на границе возле непризнанного Приднестровья, в частности проводила фортификационные работы, которые продолжает до сих пор. Об этом во вторник сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По его словам, работы у границы в районе Приднестровья ведутся с февраля прошлого года. «Силы обороны, в том числе подразделения Госпогранслужбы, усилили это направление. И эти мероприятия продолжаются до сих пор, в том числе происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерных фортификационных работ для того, чтобы силы обороны имели возможность совершать все необходимые мероприятия, пребывая на этом направлении», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
По мнению Демченко, провокации на данном участке могут возникнуть в любой момент. Он также напомнил, что по решению украинского правительства на границе с Приднестровьем закрыты все пункты пропуска.
В понедельник спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что подразделения украинских войск сосредоточены у границы с Приднестровьем.
НОВОСТИ
- 15:00 28.02.2023
- Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем
- 14:32 28.02.2023
- БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья
- 14:12 28.02.2023
- Киев применил БПЛА для атаки на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи — МО РФ
- 11:05 28.02.2023
- Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
- 09:32 28.02.2023
- НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
- 09:00 28.02.2023
- США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
- 20:10 27.02.2023
- Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
- 16:00 27.02.2023
- ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
- 15:00 27.02.2023
- Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
- 10:20 27.02.2023
- Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать