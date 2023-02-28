БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья
14:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, безопасности жителей ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал Воробьев в соцсети.
Новости
- 15:00 28.02.2023
- Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем
- 14:32 28.02.2023
- БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья
- 14:12 28.02.2023
- Киев применил БПЛА для атаки на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи — МО РФ
- 11:05 28.02.2023
- Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
- 09:32 28.02.2023
- НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
- 09:00 28.02.2023
- США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
- 20:10 27.02.2023
- Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
- 16:00 27.02.2023
- ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
- 15:00 27.02.2023
- Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
- 10:20 27.02.2023
- Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать