БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, безопасности жителей ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал Воробьев в соцсети.