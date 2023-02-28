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БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья

14:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал вблизи деревни Губастово в Коломенском округе Подмосковья, безопасности жителей ничего не угрожает. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал Воробьев в соцсети.

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