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НОВОСТИ

Книжные фонды в новых регионах России требуют замены на 82% — Любимова

15:12 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литературу из книжных фондов в новых российских регионах необходимо менять на 82%, поскольку многие книги связаны с пропагандой нетрадиционных для россиян ценностей. Об этом заявила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Работа с книжным фондом, который, к сожалению, придется менять на 82%. Потому что порой даже у сотрудников министерства культуры, которые приезжали и видели, что стояло на полках в этих регионах, руки леденели от ужаса <…>, что предлагалось в качестве детской литературы. <…> Измененная литература, связанная с нашей общей историей, связанная с пропагандой очень не близких для нас ценностей», — сказала она, отвечая на вопрос, как происходит интеграция новых территорий в культурную жизнь страны.

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