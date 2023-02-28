Сербия не может принять план урегулирования между Белградом и Приштиной — Шешель
15:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия не может принять «Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии» в том виде, в каком оно представлено в данный момент. Об этом во вторник заявил лидер Сербской радикальной партии, юрист Воислав Шешель в эфире телеканала «ТВ Прва».
«Этот план очень опасен, конечно же, и Сербия в том виде, в каком он сейчас, не может его принять. Он частично представляет расширенную версию предыдущих планов. <…> Давление на Сербию и президента Вучича будет еще сильнее, и к этому надо быть готовыми, на это надо рассчитывать и здесь нельзя уступить. Об этом предложении соглашения надо разговаривать», — заявил Шешель.
«Особенно важно, что [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель упомянул, что обе стороны согласились. Он хотел представить все так, как будто это уже решенное дело, а это средство давления, это психологическая война, которая идет против Сербии. И мы должны эту войну выдержать, и Сербия должна быть едина и решительна в поддержке президента Вучича, пока он проводит политику сохранения национальных интересов Сербии», — добавил Шешель.
«Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии» требует от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края. Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над «всеобъемлющей нормализацией отношений».
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