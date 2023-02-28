Сбер оценил потенциал роста легкой промышленности в 200 миллиардов рублей в год

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В России сформировался потенциал для роста отрасли легкой промышленности более чем на 200 млрд руб. в год, который начал осваиваться отечественными компаниями. Об этом рассказала директор проектов Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева, выступая на пленарной сессии федеральной ярмарки «Текстильлегпром-2023».

В 2022 году легпром замкнул тройку лидеров в рейтинге наиболее быстрорастущих отраслей экономики в сегменте В2В с ростом в 18%. Локализация производства в стране, импортозамещение и рост внутреннего потребления сформировали потенциал для роста отрасли.

«Исторически средний темп роста бизнеса в легпроме превышал среднегодовые темпы инфляции на 5 процентных пунктов. По прошлому году мы видим полуторакратный рост кредитования предприятий легкой промышленности, основная доля сконцентрирована в оборотном финансировании, – отметила Алла Сбитнева. – Темпы роста кредитования в целом заметно выше, чем темпы инвестиций в основной капитал, и данный факт формирует дополнительный потенциал для роста бизнеса. Техническое перевооружение дает эффект достаточно быстро, необходимо объединить НИОКР и технологии производства для правильного вектора инвестирования в востребованную, высокомаржинальную продукцию будущего спроса».