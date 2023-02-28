0
0
37
НОВОСТИ

Сбер оценил потенциал роста легкой промышленности в 200 миллиардов рублей в год

15:18 28.02.2023

В России сформировался потенциал для роста отрасли легкой промышленности более чем на 200 млрд руб. в год, который начал осваиваться отечественными компаниями. Об этом рассказала директор проектов Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева, выступая на пленарной сессии федеральной ярмарки «Текстильлегпром-2023».

В 2022 году легпром замкнул тройку лидеров в рейтинге наиболее быстрорастущих отраслей экономики в сегменте В2В с ростом в 18%. Локализация производства в стране, импортозамещение и рост внутреннего потребления сформировали потенциал для роста отрасли.

«Исторически средний темп роста бизнеса в легпроме превышал среднегодовые темпы инфляции на 5 процентных пунктов. По прошлому году мы видим полуторакратный рост кредитования предприятий легкой промышленности, основная доля сконцентрирована в оборотном финансировании, – отметила Алла Сбитнева. – Темпы роста кредитования в целом заметно выше, чем темпы инвестиций в основной капитал, и данный факт формирует дополнительный потенциал для роста бизнеса. Техническое перевооружение дает эффект достаточно быстро, необходимо объединить НИОКР и технологии производства для правильного вектора инвестирования в востребованную, высокомаржинальную продукцию будущего спроса».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 28.02.2023
Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем
0
41
14:32 28.02.2023
БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья
0
51
14:12 28.02.2023
Киев применил БПЛА для атаки на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи — МО РФ
0
68
11:05 28.02.2023
Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
0
126
09:32 28.02.2023
НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
0
125
09:00 28.02.2023
США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
0
141
20:10 27.02.2023
Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
0
277
16:00 27.02.2023
ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
0
320
15:00 27.02.2023
Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
0
354
10:20 27.02.2023
Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
0
352

Возврат к списку