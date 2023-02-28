Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Голосование прошло во вторник в Абу-Даби.

За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.

Решение о переходе ФШР в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.