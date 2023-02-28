Окружной суд Исламабада выдал ордер на арест экс-премьера Имрана Хана — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной суд пакистанской столицы выдал ордер на арест экс-премьера Имрана Хана по делу о продаже подарков от иностранных лидеров. Об этом во вторник сообщила газета «Доон».

По информации издания, такое решение было принято из-за постоянных неявок политика на заседания. В связи с этим ему не могли предъявить обвинение. Новое слушание состоится 7 марта.

В октябре Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от выборов и лишила его права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за «некорректного» заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Решение об этом было принято на фоне подозрений в присвоении Ханом по меньшей мере 36 млн пакистанских рупий (137,7 тыс. долларов) от продажи иностранных подарков и в связи со следствием, проводимым в отношении него.

Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия. Незадолго до этого Хан заявил, что его правительству угрожали США и местная оппозиция. Бывший премьер также неоднократно заявлял, что политический процесс против него инспирирован и финансируется из-за рубежа.