В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет, пострадали четыре человека

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет потерпел крушение под Мурманском при заходе на посадку, сообщили ТАСС в экстренных службах во вторник.

«При заходе на посадку в 3-х км от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет. На его борту было восемь человек, по предварительным данным, четверо ранены», — сказал собеседник агентства.