Риск эскалации конфликта из-за помощи Украине для НАТО ниже, чем риск победы РФ — генсек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для альянса победа России несет значительно большие риски. Такое мнение выразил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что с начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — сказал Столтенберг.