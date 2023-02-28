ВС РФ уничтожили около 350 военных ВСУ на донецком направлении за сутки — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожили около 350 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30», — сказал Конашенков.