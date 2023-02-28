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НОВОСТИ

РФ на встрече глав МИД G20 представит картину терактов с «Северными потоками» — МИД

18:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на встрече глав МИД «двадцатки» в Нью-Дели представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности Евросоюза и Североатлантического альянса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с предстоящим выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел «Группы двадцати».

«Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода „Северный поток“, незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран», — указывается в сообщении российского дипведомства, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

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