Путин указал на попытки активизировать в РФ «всю эту мразь» из сепаратистов и ксенофобов

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идут попытки активизировать в России «всю эту мразь», использующую сепаратизм и ксенофобию, этому необходимо противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается <…> использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас [идут] попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал глава российского государства.