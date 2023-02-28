Путин указал на попытки активизировать в РФ «всю эту мразь» из сепаратистов и ксенофобов
17:32 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идут попытки активизировать в России «всю эту мразь», использующую сепаратизм и ксенофобию, этому необходимо противостоять, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается <…> использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас [идут] попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал глава российского государства.
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